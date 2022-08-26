65 farklı ülke vatandaşı “Dünya Didim'i Seviyor” festivalinde bir araya gelecek

“Dünya Didim'i Seviyor Festivali” hazırlıkları ve süreçle ilgili olarak Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız basına bilgiler verdi. Ayyyıldız festivalin 9-10 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağını 65 ülke vatandaşın katkılarıyla yapılacak festivalde 36 ülkenin de stant açacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Didim Belediyesi ve Didim Kent Konseyi'nin ortaklaşa yürüttüğü ve ilçedeki odalarında katkı sunduğu ve ilçede ilk kez düzenlenecek olan “Dünya Didim'i Seviyor Festivali” nin hazırlıkları ve süreçle ilgili olarak Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Ayyıldız hazırladıkları projeye Turizm Bakanlığı da dahil olmak üzere Valilik, tüm resmi kurumlar ve odaların katılarak destek olduğunu hatırlattı. Didim 83 projesi üzerinden yola çıktıklarını kaydeden Ayyıldız “Ülkemizde 81 il var. 82'inci il olarak yabancılar, 83. il olarak ta Didim'i o dönem konuşmuştuk. Ardından Ukrayna-Rusya savaşı ve Kuşadası'ndan kurulan Ukraynalılar Derneği'nin bizden talepleri sonrasında ortaya çıkan fikirler ve neticesinde buralara geldik. Didim'de bu anlamda biz Göç İdaresi Müdürlüğü'nde Didim'deki yabancı uyruklu vatandaşların sayısını öğrendik ve inanamadık. Bizim öğrenmek istediğimi gün ilçemizde farklı ülkelerden 63 ayrı ülke vatandaşının olduğunu öğrendik ve bu sayı sonrasında 65'e çıktı” dedi.

Didim'in nüfus yapısı itibariyle 81 ilden insanların yaşadığı bir yer olduğunu kaydeden Ayyıldız “81 ilin vatandaşları kendi kültürler ve yaşam tarzlarıyla ilçemizde ikamet ediyor. Ayrıca 65 ülke insanı da burada ikamet ediyor. Bunların ortak kültür içerisinde barış içerisinde olmaları ve Didim'in bir barış kenti olması noktasında bu projenin önemini ortaya çıkartıyor. Dünyaya Didim'den barış mesajları verilecek“ dedi.

Ayyıldız festivalle ilgili toplantılar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini kaydederek “9-10 Eylül 2022 tarihinde Apollon Tapınağı ve çevresinde festivalimiz olacak. İçerikle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada şu an 36 ülke vatandaşı stant açacağını belirtti. Bunun yanı sıra Barış için şiirler okunacak, halk oyunları ekipleri gösterilerini sunacak. Kardeşlik çorbası hazırlanacak. Türk yemekleri de yapılarak tanıtılacak. Tapınakta klasik müzik konseri olacak. Bu anlamda resmi yazışmalarımızda sürüyor. Birçok etkinliğin çalışması sürüyor” dedi.

Basın toplantısının ardından “Dünya Didim'i Seviyor Festivali” hazırlıkları ve içerikle ilgili yabancı uyruklu vatandaşların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.