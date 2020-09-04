65 yaş üstüne özel vezne

Aydın'da Korona virüs tedbirlerini üst düzeyde uygulayan kurumlardan birisi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, riskli grup içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşların, ödemelerini en az seviyede riskle yapabilmeleri için özel vezne oluşturdu. 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine özel oluşturulan vezneden ödemelerini güven içinde yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 65 yaş ve üstü vatandaşların kullanması için tahsis ettiği vezneler büyük beğeni topladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar işlemlerini daha sürede yaptıkları için bu uygulamadan oldukça memnun oldu.

Korona virüse karşı önlemlerini her alanda sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üstü vatandaşlar için tahsis ettiği özel vezneler büyük beğeni topladı.

Büyükşehir veznelerinden su faturası ödemek ve abonelik işlemlerini yapmak için gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, ilk olarak sıramatikten kendilerine özel olan seçeneklerden sıra numarası alıyor.

Özel veznede abonelik ve fatura ödemek için iki ayrı personel işlem yapıyor. Bu ayrım sayesinde daha da kısa sürede işlemlerimi yapan vatandaşların, sosyal mesafeyi korumaları ve kapalı ortamda daha kısa süre geçirmeleri sağlanmış oluyor.

Sıra beklemeden işlemlerini daha hızlı yaptıklarını belirten 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, özel vezne sayesinde sosyal mesafe kuralına uyabildiklerini belirterek bu uygulama için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Pandemi sürecinin ilk günlerinden bu yana tedbirleri sıkılaştıran Büyükşehir Belediyesi binasında termal kamera ile herkesin ateşi ölçülüyor ve hazır bekleyen sağlık personeli riskli durumda olduğu düşünülen vatandaşları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Veznelerde yer alan PVC paneller vatandaşların vezne personeliyle doğrudan temasını en aza indirirken, yerlere yapıştırılan uyarı işaretleri ile de sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.