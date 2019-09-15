İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı

Kuşadası Polisi, 7 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisini yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hükümlü ve tutuklunun kaçması, suç eşyalarının satın alınması, mala zarar verme, muhafaza altındaki eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'yi Camiatik Mahallesi'nde yakaladı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olan O.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.