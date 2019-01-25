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7 Eylül Mahallesi sakinlerinden ASKİ'ye teşekkür

Efeler ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Muhtarı Mevlüt Zeren, Büyükşehir ve ASKİ’nin yatırımlarına değinerek mahalleli olarak tüm taleplerinin yerine getirildiğinden bahsetti.

Efeler ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Muhtarı Mevlüt Zeren, Büyükşehir ve ASKİ'nin yatırımlarına değinerek mahalleli olarak tüm taleplerinin yerine getirildiğinden bahsetti.


Muhtar Zeren “Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde talep ettiğimiz ne varsa yerine getirdiler. Başkanımız Özlem Çerçioğlu İzmir Bulvarı, Muğla Bulvarı, Batı Çevre Yolu Bulvarı, Çine Caddesi ve Mehmet Akif Caddesinde yol çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımı rahatlattı. Öte yandan aşırı yağışlarda yağmur suyu sorunu yaşamamak için sayın başkanımızdan yağmur suyu altyapısı istedik ve talebimiz yerine geldi. 1041 sokakta yağmur suyu hattı yaptılar. 2011 yılında büyükşehir öncesinde Başkanımız Özlem Çerçioğlu mahallemizin içme suyu altyapısını çalışması yaparak sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen borularla yeniledi. ASKİ, mahallemizde rutin olarak taleplerimizi gerçekleştiriyor. Bizim için bir diğer önemli hizmet ise ASKİ veznesinin kurulması oldu. Artık mahalle sakinlerimiz vezne sayesinde hızlı ve kolaylıkla işlemlerini gerçekleştiriyor” dedi.


Yedi Eylül Mahalle Muhtarı Mevlüt Zeren, hizmetlerden duyduğu memnuniyetleri dile getirerek, “Büyükşehir belediyesinden tüm beklenti ve taleplerimize karşılık alıyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan ve hizmetlerinden memnunuz. Kendim ve mahallem adına teşekkür ederim.” dedi.

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