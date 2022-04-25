7 ülkeden 500 sporcu, “Rekabetin Cinsiyeti mi olur?” mesajıyla yarıştı

Yeniköy Kemerköy Santralleri, ve çeşitli kurumların destekleri Bodrum, bu yıl 22-23-24 Nisan tarihlerinde ikinci kez düzenlenen dünyanın en zorlu mücadeleleri arasında yer alan ‘Triatlon Yarışı'na ev sahipliği yaptı. “Rekabetin cinsiyeti mi olur?” sloganıyla gerçekleştirilen yarışlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Man&Woman Challenge', Yeniköy Kemerköy Santralleri, Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri ile gerçekleştiği belirtildi. Etkinlik çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocukların da yarıştığı MW Kids Run etabı, unutulmaz anılara sahne oldu.

Güç ve dayanıklılık gerektiren; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşen triatlon yarışları, dünyanın en zor mücadeleleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çok sayıda spor etkinliğine ev sahipliği yapan Bodrum, bu yıl ikinci kez düzenlenen triatlon yarışçılarını ağırladı. Ali Cem Aktaş, Engin Çetinay ve eski milli triatlon sporcusu Mert Onaran'ın organizatörlüğünde düzenlenen “Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı'nın adresi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşti.

“Rekabetin cinsiyeti olur mu?” sloganıyla yola çıkan “Man & Woman Challenge” olarak adlandırılan, triatlon ve duatlon kategorilerinden oluşan yarışlara 7 ülke 22 şehirden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Renkli karelere sahne olan ve çok sayıda Bodrumlunun izleyerek eşlik ettiği yarışlarda; Triatlon Genel Klasman yarışlarını erkekler kategorisinde; Cihan Asrak birinci, Selçuk Bertan ikinci, İlker Kökçe ise üçüncü olarak tamamladı. Genel Klasman kadınlar birincisi Özge Uzun olurken, ikinciliği Tuğçe Karakaya, üçüncülüğü ise Burcu Aslanağı kazandı.

23 Nisan Bayramı için çocuklara özel etap da düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bu anlamlı güne özel bir etap da koşuldu. MW Kids Run özel etabında çocuklar da yarışarak bayram coşkusunu sporla birleştirdi.