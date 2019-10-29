7 Yıllık süreçte mutlu sona ulaşıldı

Yıllarca atıl kaldıktan sonra binanın devlete kazandırılmasında büyük emeği olan Aydın'ın 23. ve 24. dönem Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın'a önemli bir hizmet binasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bina ile ilgili sürecin 7 yıl önce 2012'de başladığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “Süreç 2012'de başladı. TBMM Kulisinde birisiyle tevafuken tanıştım. Yimpaş Holding'in muhasebecisi imiş. O zamanın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmeye çalışıyormuş. Yimpaş'ın devlete olan borçları konusunda. ‘Aydın'daki Yimpaş Binası ne olacak?' diye kendisine sordum. ‘Devlete olan borcumuz karşılığında mahsuplaşabiliriz' diye cevap verdi. Konuyu Maliye Bakanımızla görüştük. Binanın değer tespiti yapıldı. Aydın Yimpaş Binası, Maliye Bakanlığı Milli Emlak'a mahsuplaşmayla devredildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığına tahsisi için konuyu takip ettik. Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi. Sağlık Bakanlığı binayı ne yaparız diye epeyce düşündü; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Sağlık Müdürlüğü olarak projelendirilmesine karar verildi. Proje ihalesi yapıldı. Proje çizildi. Daha sonra yapım ihalesi için defalarca Sağlık Bakanlarımıza söyledik ve takip ettik. 23.08.2016 tarihinde ihalesi yapıldı. Çok şükür Aydın'da adeta Cenaze haline gelmiş bina bugün hizmete başladı. Elhamdulillah. Başından sonuna kadar bizzat bizim takibimiz ve emeğimiz vardır. Aydın'a hayırlı olsun” diye konuştu.

Aydın'ın önemli bir kamu binasına kavuşmasında büyük emeği olan Milletvekili Mehmet Erdem'e teşekkür eden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Mehmet Erdem'in yoğun gayretleri sonucu Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen binada; İlave 13 üniteyle birlikte toplamda 57 diş tedavi ünitesi ve 43 diş hekimiyle hizmet veren hastanemizde, yenilenen tıbbi araç ve ekipmanlarla günde ortalama 1.200 hasta, daha konforlu tedavi hizmeti alacak. Ocak ayı itibariyle de 1.500 hastamıza hizmet vermesi öngörülüyor. Daha ulaşılabilir merkezi bir konumda olan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de içinde bulunduğu Sağlık Kompleksi'nde; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı hizmet birimlerinde toplam 32 bin metrekarelik alanda 500 çalışan hizmet verecek” diyerek binanın Aydın'a hayırlı olmasını diledi.