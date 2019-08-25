737 yıllık geleneği sürdürmek için genç-yaşlı herkes yaylada sabahladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 7 asırdır devam eden geleneği sürdürmek ve bu geleneği geleceğe taşımak için sabah saatlerine kadar gönüllü olarak çalışan vatandaşlar geceyi dağda sabahlayarak geçirdi. Bu yıl 737.'si gerçekleştirilen Keşkek Hayrı yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gönüllünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Dedebağ Keşkek Hayrını yaşatmak ve manevi atmosferinden yararlanmak için hayır alanında geceden sabaha kadar bir nevi nöbet tutan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Her yıl Ağustos ayının son pazarı binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve bu yıl 737'si yapılan Dedebağ Keşkek Hayrı için son hazırlıklar bir gün önce sabah saatlerinde başlıyor. Hazırlıklara yardımcı olmak için ilçe sakini olmasa bile hayrı duyarak bir işin ucundan tutmak için hiçbir karşılık beklemeksizin çevre illerden de gelen vatandaşlar işlere yardımcı olmalarının ardından geceyi Dedebağ Keşkek Hayrının yapıldığı yaylada geçiriyor. Bin 200 kilo et ve bin 200 kilo buğdaydan yapılan onlarca kazan keşkek için etlerin pişirilip kemiklerinden ayıklanmasına anlamına gelen tiftikleme işleminde hep birlikte çalışan vatandaşlar hiçbir karşılık beklemeksizin yardımlaşmanın manevi huzurunu ilçedeki bir dağın eteklerinde kurulu bu yaylada yaşıyorlar.

Dedebağ hayır alanının temiz doğasının manevi atmosferle birleştiğini söyleyen vatandaşlar, yurt içi ve yurt dışından bu hayra yardım etmek bu atmosferi yaşamak için buraya geldiklerini bunun kendileri için manevi görev olduğunu kaydediyorlar. 7 asırlık geleneği yaşatmak için bir nevi nöbet tutan vatandaşların bazıları getirdikleri çadırlarda kalırken bir kısmı yere yazdığı minderlerin üzerinde sabahlıyor.

Vatandaşlar bu manevi atmosferi yaşamak için kilometrelerce uzaktan ilçeye gelirken sabah dağıtılan onlarca kazan keşkek binlerce kişiye ikram ediliyor. Her sene düzenli olarak hayra yardım etmek üzere Hollanda'dan geldiklerini söyleyen Galip Eroğlu “Gece burada yatıyoruz. İşlere yardım ediyoruz. Çocukluğumuzdan beri bu işi manevi bir görev olarak görüyoruz” dedi.

Nazilli'den geldiği söyleyen Ömer Yakar ise “50 senedir geliyorum. Burada sabahlayacağız. Yardım için akşamdan geliyoruz. Hayrımızı yapıyoruz. Geleneği yaşatmak için geliyoruz. Hem çalışıyoruz. Hem burada yatıyoruz. İş bitene kadar yardım ediyoruz. Sabaha kadar bekliyoruz” diye konuştu.

Karacasulu olmasa da yakınlarının vasıtasıyla buranın manevi atmosferini duyarak her yıl il merkezinden geldiği söyleyen Emine Hanım, “Buranın havası başka oluyor. Herkesin burayı, bu yardımlaşmayı yaşaması lazım. Ayaklarım ağrıdığı için yardım edemesem de bu havayı yaşamak için buraya geliyorum” diyerek Dedebağ Hayır Geleneğini yaşadığını söyledi.