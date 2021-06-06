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8 adaylı seçimde en yakın rakibine 755 oy fark attı

Söke’nin Atatürk Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçiminde 30 sandıkta oy kullanıldı.

Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde 30 sandıkta oy kullanıldı. Toplam 8 bin 808 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçiminde 3 bin 548 seçmen oy kullandı. Bu oylardan 3 bin 437'si geçerli oldu. Arda Canbul bin 455 oy alarak bir yıldır vekaleten yürüttüğü Atatürk Mahallesi muhtarlığına aslen seçildi. Diğer adayların aldıkları oy oranları şöyle; Okan Başar 700, Lütfi Fırat 354, Neval Özat 303, Türkay Keçeci 244, Volkan Baş 155, Veysel Gönül 122, Meryem İnce Turan 104.

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