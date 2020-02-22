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8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, annesiyle beraber karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, annesiyle beraber karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Küçük çocuğun ayağında kırık oluştu.


Kaza, Türkmen Mahallesi İnönü Bulvarı'nda saat 13.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Y. yönetimindeki 09 BY 159 plakalı otomobil sürücüsü İnönü Bulvarı'nda seyir halinde ilerlerken, küçük bir çocuk annesiyle beraber yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istedi. Taksinin yol verdiği çocuk ve anneye Durmuş Y., sollayıp çarptı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 8 yaşındaki P.G. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

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