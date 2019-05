“81 İlde 81 Şanlı Bayrağımız” projesi Didim'de sergilendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen e-twining projesi kapsamında hayata geçirilen “81 İlde 81 Şanlı Bayrağımız” projesi kapsamında farklı materyaller kullanılarak yapılan Türk bayrakları ile kardeş ülke Azerbaycan bayrakları sergiyle beğeniye sunuldu.

Didim Kaymakamlığı ve Didim belediyesinin katkılarıyla Valiler ilkokulu bahçesinde gerçekleşen serginin açılışına İlçe kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, ilçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir, kurum amirleri, oda başkanları, gaziler, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İlçe kaymakamı Mehmet Türköz yaptı.

Türköz “81 İl'den güzel bayrak tasarımlarını birazdan bakacağız. Milli şairimizin söylediği gibi ‘bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprağı toprak yapanda altındaki şehitlerdir. Bizim bayrağımı bu iki şeye tam uyan bir sembol;bu bayrak bizim her şeyimiz. Bu bayrak dalgalandığı sürece Türkiye cumhuriyeti her zaman payidar kalacaktır. Bunu her zaman her yerde ifade ediyoruz. Sergimiz Mersin'e gidecek ve 81 vilayeti dolaşacak. O bayraklarda güzel tasarımlar var. Çeşitli materyallerden çok güzel bayraklar yaptılar. Emeklerine sağlık.”ifadelerine yer verdi. Sergiyi gezen vatandaşlar ise bu tür bir serginin oluşturulmasından dolayı duydukları gururu ve onuru anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Konuşmanın ardından ilçe protokolünce açılış kurdelasi kesildi ve ardından sergi gezildi. Projenin hazırlanmasına katkı sunan Valiler ilkokulu öğretmeni Tülay Avcu tarafından ilçe protokolüne bilgiler verildi.