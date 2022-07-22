85 yıldır il olmayı bekleyen Nazilli için tek yürek oldular

oturumu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Nazilli'nin il olmasına ilişkin ifadesinden bugüne il olmak için bekleyen Nazilli'de çalıştay ön toplantısı yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün süren toplantıya protokol üyelerinin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katılarak destek verdi.

85 yıldır süren hasretin omuz omuza verip güç birliği ile aşılacağını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hangi kapı çalınması gerekiyorsa onu yapalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 9 Ekim 1937'de ‘Nazilli atide göstereceği gelişme ile vilayet merkezi olacaktır' demiştir. Türkiye'de il olma sözünü alan ilk şehir Nazillimizdir. 40 ilden daha büyük olan kentimiz hem nüfus hem de ekonomik güç olarak kendisini kanıtlamıştır. Bu sefer inşallah il olacağız. Aydın-Denizli arasında kalmak handikap gibi görünse de binlerce yıldır bu insanlar hep en önde olmuştur” diye konuştu.