9 asırlık kuşlar kupa için kanat çırptı

Denizli'nin 9 asırlık patentli özel ırk güvercinleri Aydın'dan Denizli'ye kanat çırptı. ‘Denizli Dolapçısı' olarak tescillemen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan oyuncu ırk güvercinler kupa kazanabilmek için Nazilli'den yola çıkarak 60 km uçuşla evlerine ulaştı. En kısa sürede evine ulaşan güvercin ise hem şampiyon oldu hem de kupa kazandı.

Dünyadaki ender güvercin ırklarından biri olan ve yaklaşık 6 yıl önce tescillenen Denizli Dolapçısı isimli oyuncu güvercin türünü besleyenler arasında yer alan Sarayköy Güvercin Severler Derneği Yönetimi hem bu ırkı özelliklerini korumak hem de üretimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek amacıyla 4 yıldır sürdürdüğü yarışmalardan birisini daha gerçekleştirdi. Bin 200'lü yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda görülmeye başlanan ve geçmişi 9 asrı bulan güvercin ırkını beslemeye devam eden ve Denizli Dolapçısı ismi ile ırkı tescilleyen Denizlili güvercinseverler, dernekleri aracılığıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri ırkı geliştirme ve gelecek nesillere taşıma amaçlı yarışmalardan sonuncusunu Aydın'ın Nazilli ilçesinden başlattılar.

1 saat 11 dakikada varış noktasına ulaştı

Nazilli Güvercin Severler Derneği'nin ev sahipliğinde Sarayköy Güvercin Severler Derneği tarafından ilçeden salınan 71 adet Denizli Dolapçısı sabahın erken saatlerinde uçuşa geçerek Nazilli-Sarayköy arasındaki 60 km mesafeyi tamamladılar. 2021 Yavru Dolapçı Salım Yarışması kapsamında 3. ve son etap olan finalde Sarayköy'e bir sat 11 dakikada ulaşan Süleyman Civan'ın Dolapçı Güvercini birinci oldu. Kısa aralıklarla evlerine ulaşan diğer güvercinler ise sahipleri olan Süleyman Dinç'e ikincilik, İsmail Sarıkaya'ya üçüncülük, Murat Çapalı'ya dördüncülük, Rakip Kargılı'ya beşincilik getirdi. İlk salım sırasında vahşi bir kuş tarafından avlanan bir güvercin dışında tüm güvercinler evlerine ulaşırken, güvercinlerin evlerine ulaşma anları ise büyük sevinç yaşattı.

9 asırlık güvercin ırkı

Organizasyonun Hakemliğini üstlenen Sarayköy Güvercinseverler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Çırakoğlu, “Bu seneki ‘Yavru Dolapçı Salım' final yarışmasını Yönetim Kurulu Üyemiz Kazım Terlemez, Dernek Üyemiz Ümit Koçan ve kardeş derneğimiz olan Nazilli Güvercinseverler Derneği Başkanı Murat Şimşek'in hakemlik ve gözetimlerinde gerçekleştirdik. Geçmişi bin 200'lü yıllara dayanan Osmanlı İmparatorluğuna has bir güvercin ırkını yarıştırdık. Sabahın erken saatlerinde başladığımız yarışta 71 güvercin uçurduk. Kuşlarımız Nazilli'den uçarak 60 km mesafedeki Sarayköy'de bulunan evlerine ulaştı. Yarışmanın amacı, geçmişi 9 asır öncesine dayanan Denizli'ye has güvercinlerimizin zekalarını, ırklarını geliştirmek ve gelecek nesillere ırklarını bozulmadan aktarmak. Dünyada eşi benzeri olmayan bu ırkımız oyunu, rengi ve zekası ile diğer güvercinlerden ayrılmaktadır. Son dört yıldır yavru ve kart dediğimiz iki ayrı salım yarışması yapıyoruz. Emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öncelikli hedef, hayvan sevgisi aşılamak

Nazilli Güvercinseverler Derneği Başkanı Murat Şimşek, “Kardeş derneğimiz biz de destek verdik. Zaten amacımız öncelikle havyan ve kuş sevgisini gençlerimize aşılamaktır. Bunun yanısıra da bu güvercinlerin ırklarının saf olarak gelecek nesillere aktarılması, ırklarının korunmasıdır. Böyle bir etkinliğe dernek olarak ev sahipliği yaptığımızdan dolayı ayrıca gurur duyuyorum” diye konuştu.

Yarışlar, 20-40 ve 60 km olarak üç etapta düzenlendi

Nazilli'den salınan kuşları Sarayköy'de güvercin sahipleri ile birlikte karşılayarak heyecanlarına ortak olan Sarayköy Güvercin Severler Derneği Başkanı Başkan Çapalı, “Sarayköy'de güvercin besleyen hobicilerin dostluğunu her geçen gün daha da güçlendiren bu tür etkinliklere katılım her yıl artmaktadır. Bu amaçla he rekabetin artması hem de ırkların kalitesinin artması amacıyla bu yıl da 20-40 ve 60 km olarak üç etapta düzenlediğimiz yavru salım yarışmalarımızı tamamladık. Yerel bir ırk olan Denizli Dolapçısının kalitesini artırmaya ve neslinin saflığını korumaya yönelik faaliyetlerimiz 2022 yılında da devam edecek. Yarışmada emeği geçen başta güvercinlerimizin sahiplerine, Murat Şimşek başkanıma ve bizlere yem ve ulaşım desteği vererek bu hobinin gelişmesine büyük katkı sağlayan sponsorumuz çok değerli Murat Çapalı Başkanımızın eşi Ece Çapalı'ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren güvercinlerin sahiplerine önümüzdeki 2 Eylül 2021'de düzenlenecek törenle kupa ve ödüllerinin verileceği belirtildi.