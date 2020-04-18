9 yaşındaki Gülsen Ceylin'den anlamlı davranış

Yeni Mahalle'de yaşayan ve aynı zamanda evinde kanser tedavisi gören Gülsen Ceylin Bademkıran'ın davranışı büyüklerini de duygulandırdı.

Bağış yapmak için 155 Polis hattını arayan Gülsen Ceylin Bademkıran polislerden bağışı yapabilmesi için yardım istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için eve gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülsen Ceylin ve Ailesini bilgilendirdi.

Çocuklarının bu anlamlı davranışından gurur duyduklarını belirten Deniz ve Oya Bademkıran çocuklarını tebrik etti. Kampanyaya destek olmak istediğini belirten küçük kız “Bağış yapıyorum çünkü Türkiye'mi seviyorum. Bunları bağış için yapıyorum. Bu Korona virüs felaketinde bizler için çalışan tüm doktorlara ve polis ağabeylerime teşekkür ediyorum” dedi.

Baba Deniz Bademkıran ise “Kızım kendi isteğiyle kumbarasındaki paralarını, birikimlerini Milli Dayanışma kampanyasına bağışlamak istedi. Bunu bana söyledi. 155'i aradık, polis amcaları geldi ve bilgi istedik. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Tüm sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu belayı hep beraber atlatacağız. Kızım 9 Eylül Üniversitesi Onkoloji bölümünde kemoterapi görüyor. İnşallah o da hastalığını atlatacak” dedi.

Polis ekipleri aileyi bilgilendirerek bağışın banka yoluyla nasıl yapılacağını anlattı.