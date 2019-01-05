92 yaşındaki emekli albay evinde ölü bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 92 yaşındaki emekli bir albay yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra Kuşadası'na yerleşen ve uzun süredir Kuşadası Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi'nde yalnız yaşayan 92 yaşındaki emekli albay Ahmet Namık Ö.'nün evinden silah sesleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri emekli albayı başından vurulmuş şekilde yerde buldu. Cesedinin yanında beylik silahı da bulunan emekli alayın intihar etmiş olabileceği belirtilirken, cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emekli albay, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından pazartesi günü askeri törenle toprağa verilecek.