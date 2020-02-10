942 bin Aydınlıdan 244 bini başka illerde yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, 942 bin Aydınlının 244 bini başka illerde yaşarken; diğer illere kayıtlı 402 bin kişi de Aydın'da yaşıyor.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Aydın'ın 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları hakkında bilgi verdi.

93 bin 330 Aydınlı İzmir'de ikamet ediyor

ADNKS sonuçlarına göre; Aydın nüfusuna kayıtlı toplam 942 bin 315 kişinin 244 bin 19'u diğer illerde ikamet ediyor. Aydın nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Aydınlının yaşadığı il 93 bin 330 kişi ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla İstanbul'da 30 bin 953, Muğla'da 28 bin 924, Denizli'de 19 bin 475 ve 12 bin 62 kişi ile Ankara izledi.

Aydınlıların en az bulunduğu iller ise sırasıyla 46 kişi ile Kilis, 83 kişi ile Bayburt ve 88 kişi ile Ardahan illeri oldu.

Aydın'da 24 bin 782 İzmirli ikamet ediyor

Aydın'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 402 bin 249 kişi ikamet ediyor. Aydın'da ikamet edip diğer illerin nüfusuna kayıtlı olanlar incelendiğinde Aydın'da 24 bin 782 kişi ile en fazla İzmirlilerin ikamet ettiği ve İzmirlileri sırasıyla 23 bin 464 Ağrılı, 22 bin 932 Denizlili, 18 bin 978 Bitlisli ve 18 bin 358 kişi ile Muşluların izlediği görüldü.

Yine Aydın'da 261 kişi ile en az Yalovalılar ikamet ederken, Yalovalıları 354 Hakkarili ve 478 Bartınlılar izledi.