955 gram doğan bebek taburcu edildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 30'uncu haftada 955 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakıma alınan minik bebek tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aydın'da yaşayan bir çiftin bebekleri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 30'uncu haftada 955 gram olarak dünyaya gözlerini açtı. Erken doğumun ardından minik bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların yoğun çabaları ile 38 gün içerisinde 2 bin 55 gram ağırlığına ulaşan bebek hastaneden taburcu edildi. Bebeğin anne ve babası da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konu ile ilgili Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,"30 hafta 955 gram olarak gelen bebek, acilen yenidoğan yoğun bakım ünitemizde tedavi altına alındı. 38 gün süren tedavinin sonunda 2055 gram ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bebeğin anne ve babası yatışı süresince bebeklerine öz verili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti" ifadelerine yer verildi.