AB Devesütü (Camelmılk) proje ekibi Aydın'da inceleme yaptı

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde hazırlanan ve Avrupa Komisyonu PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area/Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve Yenilikçilik Ortaklığı) programı tarafından desteklenen ‘Devesütü - Akdeniz havzasında deve sütü üretimi, işlenmesi ve tüketiminin arttırılması (Camelmilk- Boosting the production, processing and consumption of camel milk in the Mediterranean)' başlıklı projenin ekibi, 1-6 Eylül 2019 tarihleri arasında Üniversitemizi ve projenin paydaşı olan diğer işletmeleri ziyaret etti.

Proje Koordinatörü Marta Garron (IRTA, İspanya), Proje Finansal Yöneticisi Elena Diaz (IRTA, İspanya) ve Proje Partneri Bernard Faye (Fransa) gerçekleştirdikleri ziyarette, Aydın'da deve sütü üretimi, işlenmesi ve potansiyeli hakkında bilgi edindi.

ADÜ adına projenin Türkiye Koordinatörü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Atakan Koç ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca'nın yanı sıra Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü doktora öğrencisi Alkan Çağlı'nın proje yöneticilerine eşlik ettiği ziyarette; Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında incelemelerde bulunuldu.

Proje yöneticileri 23-24 Temmuz 2019 tarihinde İspanya'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından gerçekleştirdikleri ziyarette, Devrim Ertürk, Cengiz Yavuz ve Özgür Dülger'e ait deve işletmelerini ziyaret ettiler. Proje ortağı olan Kaya Kardeşler Deve Çiftliği'ni ziyaret ederek çiftlik sahibi Aytekin Kaya'dan deve sütü üretimi, develerin yetiştiriciliği ve beslenmesi hakkında bilgiler alan proje yöneticileri ayrıca süt ürünleri mandırasını ziyaret ederek deve sütünün işlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulundular.