ABD Tahıl Konseyi, ADÜ Ziraat Fakültesi'nde incelemelerde bulundu

ADÜ Ziraat Fakültesi'ni, USGC Avrupa Asya ve Afrika Direktörü Ramy Taieb, USGC Avrupa Asya Yöneticisi Reece Cannady, Kuzey Dokata Mısır Konseyi Yönetici Müdürü Jean Henning, Kuzey Dokata Mısır Konsey Başkanı Terry Wehlander, ABD Tarım Ateşesi Micheal Francom başta olmak üzere 7 kişilik bir heyet ziyaret etti. Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Biriminde incelemelerde bulunan heyet, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'yu ziyaret ederek, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Deniz Çoban başkanlığında toplantı yaptı.