ABGC Söke Başkanı Levent Tuncer Oldu

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC)'nin Söke oluşumu başladı.

Cem Ulucan başkanlığında toplanan ABGC Yönetim Kurulu aldığı kararla, ABGC Söke Temsilciğine İhlas Haber Ajansı (İHA) Söke Temsilcisi Levent Tuncer getirilirken; Başkan Yardımcılığına Erol Özhavutçu, genel sekreterliğe de Murat Bozkayalar görevlendirildi.

Basın İlan Kurumu'nun 2016 yılında Aydın Şubesi'ni açmasıyla birlikte Akredite Cemiyet olan ABGC, Söke'de geçtiğimiz günlerde oluşum toplantısı gerçekleştirdi. Söke'de daha önce üye çalışması yapan ABGC belilediği yeni Söke yönetimiyle bundan sonraki süreçte daha aktif olacak.

Söke basın camiasının Aydın başta olmak üzere Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Cem Ulucan; “En büyük sorunumuz gazeteciler olarak birçok konuda birlik olamamak. Önce kendi mesleğimizin ve cemiyetimizin farkında olmamız lazım. Elimizi taşın altına hep birlikte koymalıyız ki sorunlarımızı da daha kolay çözelim. Bu nedenle Söke'de güzel bir oluşum yaşandı. Levent Tuncer başkanımız öncülüğünde Söke'de arkadaşlarımız birlikte gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin onurunu korumak için çalışmalar yapacaklar. İnşallah cemiyetimiz ve Söke basını için güzel çalışmalar olacak” dedi.