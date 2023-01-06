ABGC yeni hizmet binası törenle açıldı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (ABGC) yeni hizmet binasına düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde hizmet verecek olan ABGC'nin yeni hizmet binasının açılışı Vali Hüseyin Aksoy ve davetliler tarafından yapıldı.

Törende konuşan ABGC Başkanı Cem Ulucan, ABGC'ye hizmet binası kazandırmanın heyecanını yaşadığını belirterek , “Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak yaklaşık 6 yıldır hizmet binamız olmadan bir çantanın içinde evraklarımızı yanımızda taşıyarak görev yaptık. Misafirlerimizi ağırlayacak bir yerimiz olmadığı için Aydın'daki gazetelerin ofislerini kullandık. Meslektaşlarımın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yer hazırladık. Daha başka hayallerimiz ve projelerimiz de var. Amacımız meslektaşlarımızın hizmet binamızdan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Yeni binamızın cemiyetimize, meslektaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek konuşmasının devamında gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarını dile getirdi.

Açılış törenine katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, “Gazetecilik mesleği oldukça önemli. Halkın haber alma özgürlüğünün oluşmasında, kamuoyunun belirli bir noktada belirginleşmesinde basın mensuplarımızın rolü oldukça önemli. Bir yerde olumsuz bir durum söz konusuysa, bir patlama olsa, yangın olsa, bir afet de olsa yağmur, çamur da olsa basın mensuplarımız oradaki haberi herkese ulaştırmak adına özveriyle o noktaya hareket ediyor. Bu yönüyle basın mensuplarımızın çalışmaları oldukça önemli ve değerli. Aydın basını oldukça güçlü, ilgili ve tecrübeli. Basınımızı biz mesai arkadaşımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla onların her çalışmasında bizler de onlara destek olmak ve katkı sunmak zorundayız. Yeni hizmet binasının da basın camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ABGC Başkanı Cem Ulucan, beraberindeki heyet ile birlikte yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesti.