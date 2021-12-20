ABGC'den Sarıkaya'ya kınama

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC), yaptığı açıklama ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep'te canlı yayın esnasında işini yapan İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı kınandı. Ulucan yaptığı açıklamada, "Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve 'gazeteci' olarak tanımamakla birlikte sessiz kalan tüm kesimlere de tepkimizi ortaya koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Özrü kabahatinden büyük"

Yaşanan olayın iki gün önce yaşandığını hatırlatan Ulucan, "Olay iki gün öncesinde oluyor ancak görüntü iki gün sonra ortaya çıkıyor. Görüntünün iki gün sonra kamuoyuyla paylaşılması ve görüntünün ortaya çıkmasından sonra Muharrem Sarıkaya'nın 'Olay kamuoyuna yansıdığı için' diye başlayan bir özür paylaşımı yapması ise aslında ne kadar vicdansız bir insan olduğunu da göstermektedir. Kamuoyuna yansımasa özür bile diyemeyeceğinin de göstergesidir. Sarıkaya'nın özrü kabahatinden büyüktür" dedi.