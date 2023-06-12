İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan tilki evlere kadar indi

Aydın’ın Didim ilçesinde aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınına kadar gelirken, tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınına kadar gelirken, tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi.



Didim'e bağlı Akbük mahallesinde yiyecek arayan bir tilki vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Tilkinin aç kaldığı ve evlere kadar indiği görülen fotoğrafta tilkin açlıktan zayıf ve bitkin olduğu görüldü. Sitelerdeki evlerin içine kadar giren tilkinin yemek aradığını belirten vatandaşlar, domuzların ardından tilki gibi yabani hayvanların da şehre indiğini ve bu tür hayvanlardan, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların tedirgin olduğu belirtildi.

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