Acarlar sakinleri Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

İncirliova'ya bağlı Acarlar Mahallesinin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan talebi üzerine yapımına başlanan alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Genel Müdürlüğü mahallede 29 kilometre kanalizasyon, 39 kilometre içme suyu hattı yaptı. Ayrıca 3 kilometre yağmur suyu hattı da yapan ASKİ çalışmalarını tamamladı. Ardından parke yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler 80 bin metrekare alanda faaliyetlerini tamamladı. 50 bin metrekare daha parke taşı yapılacak mahallede alt ve üst yapı çalışmalarına toplamda 30 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Çalışmalar ile ilgili demeç veren Acarlar Mahalle Muhtarı Metin Demir yatırımlardan memnun olduklarını, yaşanan bazı sorunların ise kısa zamanda üstesinden gelinecek şeyler olduğunu ifade etti.

Acarlar Muhtarı Metin Demir, yatırımlar ile ilgili olarak “Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun yıllardır yapılmayan yatırımları bir çırpıda yaptı. Kolay değil 3 koldan hizmet yürütülüyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı alanında 70 kilometreyi geçen hat yapıldı. Yollar yapılıyor. İçme suyumuzu farkında olmadan yıllarca kanserojen borulardan temin etmişiz. Analiz yaptırdık, sonuçları alır almaz Özlem Çerçioğlu'na gittik, hemen değiştirelim dedi ve şimdi sayesinde uzun ömürlü ve sağlıklı içme suyu hatlarına kavuştuk. Bunlar Acarlar tarihi açısından çok önemli hizmetler.” dedi.

Yağmur suyu sorunu çarpık yapılaşmadan kaynaklanıyor

Yağmur suyu konusunda son günlerde bir takım eleştiriler var, takip ediyorum. Şunu söylemek isterim ki yapılan alt yapı çalışmalarının akabinde başlayan üst yapı çalışmaları henüz tamamlanmadı. Elbette bunun gibi sıkıntılar geçici bir süre olacak. Sancısız doğum olmaz. Bu yağmur suyu birikintilerinin esas sebebi yirmiye yakın dar ve çıkmaz sokaktan akan sular. Acarlar Belde Belediyesi zamanında bu sokaklar için gereken çalışma yapılmadı. 1972'den 2014'e kadar geçen süre zarfında herhangi bir çözüm olmayınca bu sokaklar sorun yaratmaya başladı. Araç giremiyor, kazılamıyor, dolayısı ile yol yapımı, altyapı çalışması gerçekleştirmenin imkânı yok. Bu sebepten ötürü sorunun temelini bilmeden hemen büyükşehir hatalı şöyle böyle demenin bir anlamı yok. Özlem Çerçioğlu, 1972'de kurulan Acarlar Belde Belediyesi'nin büyükşehir yasasının çıktığı 2014 yılına kadarki süreç olan 42 yılda yapmadığını yaptı. Hem de hiçbir siyasal ayrımcılık gözetmeden. Kendisine yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.