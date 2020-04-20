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Acarlar'da pozitif sayısı 7'ye yükseld

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesinde, 5 olan pozitif korona virüsü vakası 7’ye yükseldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesinde, 5 olan pozitif korona virüsü vakası 7'ye yükseldi. 22 ikametin karantinaya alındığı mahallede, yeni önlemlerin alınabileceği bildirdi.


Acarlar Mahallesinde yaşayan 5 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından, bu kişi ve temas ettikleri yakınlarına ait 22 ikamet dün geceden itibaren karantinaya alınmıştı.


Bugün aile fertlerine yapılan iki testin daha pozitif çıkmasıyla, korona virisü vaka sayısı 7'ye yükseldi. Mahallede denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten yetkililer, gelişmelere göre yeni tedbir ve kararların alınacağını belirtti.

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