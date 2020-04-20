Acarlar'da pozitif vakalar nedeniyle bazı bölgelere foto kapan uygulaması

Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne bağlı Acarlar mahallesinde 5 kişide Korona virüsü (Kovid 19) pozitif çıkması üzerine bu şahısların temas kurduğu kişilerin yaşadığı 22 ikamette karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Mahallede yaşayan vatandaşlardan 5 kişide Covid-19 pozitif çıkınca Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bunun üzerine pozitif vakaların temas ettiği belirlenen mahalledeki 22 ailenin yaşadığı evlerde karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan karantina kararının ardından jandarma ve polis ekipleri bölgede tedbir çalışması başlattı. Bu arada yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı yerleşim yerinde tüm mahallenin karantina alınması yerine bazı cadde ve sokakların denetim altında tutulacağı ve foto kapan uygulaması gerçekleştirileceği belirtildi. Bölgede denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten yetkililer gelişmelere göre yeni kararların alınacağını belirttiler.