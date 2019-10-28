Acarlar'da TÜBİTAK Fuarı düzenlendi

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde ortaokul öğrencileri TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları materyalleri sergiledi.

Acarlar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Destekleme Programı” kapsamında öğrenciler hünerlerini sergiledi. İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Müftüsü Kazım Aşlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da ziyaret ettiği fuarda öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni topladı.

“Tübitak 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı'' kapsamında öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Ediz Sürücü, “Başarılı çalışmalarından dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere onlara emek veren öğretmenlerimiz ve programda tüm emeği geçenler için okul müdürümüze teşekkür ediyorum'' dedi.