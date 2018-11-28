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Acarlar'ın ‘Biz de varız' projesine Kadir Has Üniversitesi'nden destek

Acarlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Biz de Varız” projesi kapsamında ÜNİFEB Kadir Has Üniversitesi örgütlenmesi ile işbirliği gerçekleştirdi.


ÜNİFEB'li gençler ve Acarlar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hafta sonunda afiş boyadılar. Boyadıkları afişi öğretmenlere hediye eden gençler okul bahçesini ve basketbol sahasını boyadılar. ÜNİFEB'li gençler daha sonra Acarlar Merkezi Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile sohbet edip, maç yaptılar.


Etkinlik kapsamında ‘Biz de Varız' projesi koordinatörleri ve ÜNİFEB'li gençler yaptıkları çalışmaları sunumlarla göstererek bilgi verdiler. Etkinliğe İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, ADÜ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Prof. Dr. Fisun Yüksel, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Dr. Taner Akbaş, Kurum müdürleri, Acarlar muhtarı ve öğrenci velileri katıldı.


Oldukça renkli ve samimi bir ortamda gerçekleşen çalışmalardan sonra ÜNİFEB'li gençlerle Acarlarlı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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