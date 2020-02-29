Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti

Aydın'dan, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığına vatani görevi yapmak üzere dün teslim olan asker, saatler sonra hayatını kaybederek şehit oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesi nüfusu kayıtlı İlkay Babadağ (19) vatani görevini yapmak üzere dün öğleden sonra Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığına teslim oldu. Teslim olduktan saatler sonra koğuşunda fenalaşan İlkay Babadağ, askeri ambulans ile Bilecik Devlet Hastanesine getirildi. İlkay Babadağ burada yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Babadağ'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Geriye sosyal medyada yüklediği asker konvoyu ve son resmi kaldı

Öte yandan 28 Şubat günü birliğine teslim olan İlkay Babadağ'dan geriye teslim olacağı günün gecesinde sosyal medyaya yüklediği asker konvoyu ve son gece ailesi ile çekindiği fotoğrafları kaldı. Babadağ, bir fotoğrafın üzerine Bilecik etiketi yaparak "Aramasın gözler o şimdi asker" yazarak teslim olduğu günün sabahı sosyal medya üzerinden paylaşım yürekleri burktu.