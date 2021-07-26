Acemi kasapların Aydın raporu belli oldu

Aydın'da kurbanlıkları kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede alırken, bayram boyunca acil servislere başvuran acemi kasapların sayısı ise 542 oldu.

Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da tablo değişmedi. Kurbanlıkları kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Hayvan kesimi sırasında kol, bacak gibi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tutarken hastanelerde görevli sağlık çalışanları ise yaralanan vatandaşların tedavilerini gerçekleştirdi. Her yıl değişmeyen tablonun ardından Aydın genelindeki acemi kasapların raporu da belli oldu. Kurban Bayramı süresince acil servislere travma ve kesi nedeniyle başvuran hasta sayısı ise bu yıl toplamda 542 oldu.

“En çok başvuru Efeler'de”

Bayram süresinde Aydın Devlet Hastanesi'nde 73, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 44 ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 28 olmak üzere toplam 145 kişi ile en fazla yaralanma Efeler'de gerçekleşti. Efeler'i 134 kişi ile Nazilli Devlet Hastanesi, 99 kişi ile Didim Devlet Hastanesi, 84 kişi ile Söke Devlet Hastanesi, 64 kişi ile Kuşadası Devlet Hastanesi, 12 kişi ile Çine Devlet Hastanesi, 4 kişi ile Bozdoğan Devlet Hastanesi izledi.