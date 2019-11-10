‘Açık Aile' oyunu Didim'de sahnelendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Kubilay Penbeklioğlu ve Özge Özberk'in rol aldığı “Açık Aile ” adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi Salonun da, yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun yaptığı ve Özge Özberk ile Kubilay Penbeklioğlu'nun rol aldığı ‘Açık Aile' adlı tek perdelik komedi oyun yoğun ilgi gördü.

Tiyatro oyuncusu Özge Özberk yaptığı açıklamada, Dario Fo ve Franca Rame'in yazdığı, Füsun Demirel'in ise Türkçe 'ye çevirdiği oyunda eprimiş evlilik bağlarıyla birlikte yeni bir biçim alan kadın-erkek ilişkilerini konu alındığını, kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynaklarını mizahi bir dille sahneye taşındığını ifade etti.