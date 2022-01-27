İhlas Haber Ajansı

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Açıkgöz, Didim Devlet Hastanesi'ndeki ek bina çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz, Didim'de yapımı devam eden Didim Devlet Hastanesi ek bina inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.



Osman Açıkgöz, Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz aylarda yer teslimi yüklenici firmaya yapılan 23 bin 278 metrekare kapalı alana sahip ek hizmet binası tamamlandığında 75 yatak kapasiteli, 32 poliklinik ve 10 yoğun bakım yataklı olarak vatandaşların hizmetine girecek. Yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Müdür Açıkgöz, çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade ederek ek hizmet binasının en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti.

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