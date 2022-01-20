Açıkgöz Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Osman Açıkgöz Nazilli Devlet Hastanesini ziyaret ederek 2021 yılının genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Osman Açıkgöz ziyaretinde yapımı devam etmekte olan Anjiyo Merkezi'nde ve yeni hizmete girecek olan tomografi alanında yerinde incelemelerde bulundu. Açıkgöz ayrıca servisleri ziyaret ederek özveri ile çalışan sağlık personele çalışmalarında başarılar dileyerek istek ve taleplerini dinledi. Son olarak İl Sağlık Müdürü Açıkgöz başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı genel değerlendirme toplantısında hastanede yürütülen fiziki çalışmalar, bütçe ve geliri, hastanenin genel durumu, 2021 yılındaki yapılan çalışmalar ve 2022 yılında beklenen planlar konuşuldu.