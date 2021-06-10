Açıkgöz; “Pandemideki hassasiyeti aşıda da gösterelim”

Aydın'ın korona virüs haritasında mavi kategoriye düşmesi üzerine sosyal medya hesabından nazar boncuklu paylaşım yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydınlılara teşekkür ederek, aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Aydın genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ederken, il genelindeki pozitif vakalarda da ciddi düşüş yaşanıyor. Aydın'da aşılama rakamları 600 binin üzerine ulaşırken, Korona virüs Risk Haritası'nda da Aydın, mavi renkli kategoriye düştü. Aydın'ın, mavi renkli kategoriye düşmesi üzerine İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün de nazar boncuklu paylaşımı dikkat çekti. Ege bölgesindeki düşük risk grubunda olan tek il Aydın olurken, Aydınlılara teşekkür eden Müdür Açıkgöz, aşılanmanın önemine de dikkat çekti.

“Ağır hasta sayısı sıfırlandı”

Aydın genelinde sevindirici gelişmeler olduğunun altını çizen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Aydın genelinde alınan tedbirlerimiz ve vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile pozitif vaka sayılarımızda gün geçtikçe ciddi düşüşler yaşamaya devam ediyoruz. Bizim için en sevindirici gelişmelerden bir tanesi de ağır hastalarımız konusunda oldu. İl genelinde hastanelerde yatan ağır hasta sayılarımızı sıfıra kadar düşürdük. Bu konuda aşılamanın da önemi çok büyük. Tüm vatandaşlarımızın hem sevdiklerini hem de kendilerini korumak için pandemi sürecinde gösterdikleri hassasiyeti, aşılanma konusunda da göstermelerini rica ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza son hemşerimiz aşılanana kadar aynı motivasyonla devam ediyoruz. Bu zorlu süreçlerde kurallara uyarak hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İl genelinde pozitif vaka sayılarımızda yaşanan düşüşler bizleri sevindirse de vatandaşlarımızın rehavete kapılmamasını rica ediyoruz” dedi.