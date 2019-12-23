Acil sağlık ekibine ‘ASTE' eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Modül Eğitimleri kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi. 4 gün ve 32 saat süren eğitimde 10 personelle eğitim gerçekleştirildi.

ASTE eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, ''Araç Mekaniği ile İlgili Öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması, Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları, Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları ve uygulamalı panik fren, T-Sokak, slolom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru'' konularında eğitim verildi.