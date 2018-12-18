Acil Sağlık personeline İLYAD eğitimi verildi

Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından Acil Sağlık Hizmeti İstasyonları ve Hastanelerde, çalışan 22 personele 32 saatlik İLYAD eğitimi verildi. Hizmetiçi eğitmenler tarafından, personele Arrest Yönetimi, Ritim Bozuklukları ve EKG, Periarrest Ritimler, Göğüs ağrısı ve Akut Koroner Sendrom, Özel Durumlarda İleri yaşam desteği, Resüsitasyon ve Etik konularında eğitim gerçekleştirildi.