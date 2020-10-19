Acil Servis ekibi 'Çocuklarda İleri Yaşam Desteği' eğitimi aldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezinde görevli personeline 'Çocuklarda İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Eğitmenler Uzm. Mehmet Yılmaz, AABT. Zeynep Afacan, Dr. Nejat Erkul, AABT. Seher Yaman, AABT, Emre Serttaş, AABT. Ümmügül Esen, ATT. Kilay Fidan ve ATT. Fadime Kirlek tarafından verilen eğitimlerde personele temel yaşam desteği, hava yolu yönetimi, solunum yetmezliğine yaklaşım, rtim değerlendirilmesi, arrest yönetimi, travmalı çocuğa yaklaşım konuları anlatılarak simülasyon uygulamalarına da yer verildi. 16 personelin katıldığı eğitimde, tüm katılımcılar pratik ve teorik değerlendirmelerde başarılı oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, eğitime katılan personele teşekkür ederek sağlık personeline yönelik eğitimlerin süreceğini kaydetti.