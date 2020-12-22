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Acil vakaya geldiler, pasta ile karşılaştılar

Aydın’ın Efeler İlçesi Girne Mahallesinde bir apartmana sağlık ekibi talep eden vatandaşlar, çağrı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibine pastalı sürpriz yaparak 22 Aralık Paramedik günlerini kutladılar.

Aydın'ın Efeler İlçesi Girne Mahallesinde bir apartmana sağlık ekibi talep eden vatandaşlar, çağrı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibine pastalı sürpriz yaparak 22 Aralık Paramedik günlerini kutladılar.


112 Komuta Kontrol Merkezini arayan apartman sakinleri Komuta Kontrol Merkezi sorumlusu ile yaptıkları görüşmede 22 Aralık Paramedik Günü nedeniyle ekibe sürpriz yaparak günlerini kutlamak istediklerini iletti. Komuta Kontrol Merkezi sorumlusu ile yapılan görüşme neticesinde belirtilen adrese yönlendirilen 112 Acil Servis ekibini vatandaşlar, ellerindeki pastayla karşıladı. 112 Acil Servis ekipleri kendilerine yapılan sürpriz için vatandaşlara teşekkür etti.

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