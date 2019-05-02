Açılış bahane incir döneri şahane

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen kuruyemiş mağazası açılışında vatandaşlar incir dönerine ve kuruyemişe doydu. Tuğba Kuruyemiş firması tarafından Didim Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan şube açılışında vatandaşlar 650 çeşit ürünün tadını baktı. Tuğba Kuruyemiş'e has bir ürün olan Aydın'ın milli ürünü incirden yapılan incir döneri ise yerli ve yabancı turistlerden tam puan aldı.

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülkenin dört bir yanında şubeleşen Tuğba Kuruyemiş, turizm sezonu öncesi Didim'e 2'inci Türkiye genelindeki 78'inci şubesini törenle hizmete açtı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki şubenin açılışına Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tonkul ve Tuğba Nur Tonkul, Firma Danışmanı Rüştü Elmalı, Bölge Direktörleri Nurullah Demirtaş ve Hasan Hüseyin Yörük, Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun'un yanı sıra vatandaşlar ve turistler katıldı.

“Et dönerden sonra incir döneri de çok beğenildi”

Açılışta firmaya ait yaklaşık 650 çeşit ürün Didimlilerin beğenisine sunulurken, Tuğba Kuruyemiş'e has incir döneri ise kapış kapış gitti. “Burada gülümseme hizmet eder” sloganıyla Didim'de 2'inci Türkiye genelinde ise 78. Mağazanın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, “Tuğba kuruyemiş 1980 yılında Aydın'da kurulmuş bir firma. Aydın'da 35 bin m2'lik alanda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 650 çeşit ürün yelpazemiz ile tamamen doğal olan bu ürünlerimizin hepsi kendi imalatımızdır. Hediyeye yönelik birçok ürünümüz var. Firma olarak ülke halkımızın yanı sıra dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistleri de Tuğba Kuruyemiş olarak geleneksel tatlarımız, Aydın inciri ve Türk lokumu ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mağazanın açılışı yapıldı. Vatandaşlar açılışın ardından hem çeşit çeşit kuruyemişlerin tadına baktı, hem de bol bol alışveriş yaptı.