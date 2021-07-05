Ada Campıng, tatilcilerin yeni gözdesi oldu

“Hafta sonu yoğunluğu yaşandı”

Çalışanların misafirler ile bire bir ilgilenerek yardımcı olduğu kamp alanı ise tatilcilerin yeni gözdesi oldu. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen tatilciler kamp alanına akın etti. Hem kendi çadırları ile konaklamaya gelenler, hem de mevcut çadırlarda konaklamayı tercih eden kampçılar Aydın'ın yeni yüzü Ada Campıng'i doldurdu. Kamp yapmaya gelen kimi tatilciler, mavi bayraklı plajda denizin keyfini sürerken, kimisi ise kamp alanında dinlenmeyi tercih etti.

Ada Campıng'de ağırlanan misafirler kendi karavanlarında ve çadırlarında kalabilirken, isteyenler de konforlu "glamping" (modern kampçılık anlayışı) veya kamp alanındaki kurulu çadırlarda uygun fiyatlarla kalabiliyor. Kamp alanının, kumsalın ve Mavi Bayraklı denizin keyfini süren kampseverler, alanda çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçiriyor.