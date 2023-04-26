Ada Camping yeni sezonda kamp ve karavan tutkunlarını ağırlamaya başladı

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 2 bin konuk ağırlayan kamp ve karavan alanı Ada Camping, 2023 turizm sezonu için rezervasyon almaya başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içerisinde Davutlar Sevgi Plajı'nda 2 yıl önce açtığı kamp ve karavan alanı Ada Camping, doğanın içerisinde konforlu ve güvenli tatilin adresi olmayı sürdürüyor. Genişleyen kapasitesi ve yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya başlayan Ada Camping, bünyesinde bulunan 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanın yanı sıra sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve market ile kamp severlerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda alanın dört bir yanında bulunan kameralar ile 7-24 güvenlik sağlanıyor.

Misafirlerine 2023 yaz sezonunda da temiz, konforlu ve rahat bir tatil hizmeti vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ada Camping'de turizm sezonu öncesi tadilat, bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kamp alanı bünyesinde bulunan duş kabinleri, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanlarında tahrip olmuş kısımlar yenilenerek boyama ve bakım çalışmaları yapıldı. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin de düzenli aralıklarla gerçekleştirildiği alanda misafirlerin çadırlarını kuracağı bölümlerin belirlenmesi amacıyla numaralandırma yapılıyor. Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerine kapılarını açarak yaklaşık 2 bin tatilciyi ağırlayan Ada Camping, turizm sezonunda da ekonomik, güvenli kamp ve karavan alanı ile misafirlerini bekliyor.