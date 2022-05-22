Ada Modern'den ‘Leonardo Da Vinci'ye Saygı'

Ada Modern Sanat Galerisi, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı anısına Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının çalışmalarından oluşan 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği sergi, 1 Temmuz 2022'ye kadar Ada Modern Sanat Galerisi'nde izlenebilecek.

Leonardo da Vinci, ölümünün 500. yılında dünyanın çeşitli yerlerinde, onuruna düzenlenen çok büyük organizasyonlarla anıldı. Üniversite, müze ve galerilerde özel etkinlikler ve gösterimler düzenlendi. Doğduğu köydeki Leonardino Müzesi'nde ve sanatçının son yıllarını yaşadığı Amboise'da çok ünlü eserleri sergilendi. Londra'da açılan ‘Leonardo da Vinci: Çizimlerle Hayat' sergisi, İngiltere'nin 12 farklı kentinde yinelendi. Louvre Müzesi'nde Leonardo da Vinci'ye ithaf edilerek açılan sergi hala çok yoğun bir ilgi ile izleniyor.

Türkiye'de de ‘Leonardo da Vinci'nin 500. Ölüm Yıl Dönümü' nedeniyle önemli bir Leonardo projesi gerçekleştirildi. Arete Project'in yapımcılığında bir grup sanatçı, Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın düşlediği ‘Leonardo da Vinci'ye Saygı' projesini hayata geçirmek üzere yola çıktı. İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü ve Emre Sefer'in Genel Koordinatörlüğü ile yürütülen proje; Leonardo'nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentine yolculukla başladı.

Leonardo'nun İzlerini Sürdüler

Amboise'da, Leonardo'nun yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren, ülkemizin ünlü ressamları, yazarları, müzisyenleri, sinemacıları; bu özel ortamlarda duyumsadıklarını seyahat sonrası kendi alanlarında yorumlayarak Leonardo Da Vinci'ye gönderme yaptıkları yapıtları İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara, Mersin, Antalya ve Ordu da sergiledikten sonra, Kuşadası'nda Ada Modern Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Leonardo da Vinci'ye Saygı isimli serginin açılışı için Ada Modern Sanat Galerisi'nde kokteyl düzenlendi. Kokteyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları, sergide eserleri olan sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

“Birinci Yılımızı Kutluyoruz”

Serginin açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Ada Modern Sanat Galerisi bugün sanatseverleri Leonardo da Vinci'ye Saygı isimli bir proje sergiyle buluşturuyor. Leonardo Da Vinci, 500 yıldır dünya sanatına ve bilimine etki etmiş en önemli insanlardan bir tanesi. Biz bugün aynı zamanda birinci yılımızı da kutluyoruz. Bu nedenle bizim için çok özel ve değerli bir an. Ben başta Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel olmak üzere sergiye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kente Sanat Yüklüyoruz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Ada Modern Sanat Galerisi'nde kıymetli sanatçıların eserlerinden oluşan kıymetli bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Ada Modern Sanat Galerisi bizim için çok önemli. Çünkü Kuşadası'nı turizmin yanında kültür ve sanat faaliyetlerinin de başkenti yapmak istiyoruz. Ada Modern Sanat Galerisi sayesinde kentimize sanat yükleyerek manevi açıdan da değiştiriyoruz” diye konuştu.

Devrim Erbil, Ergin İnan, Tülin Onat, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi gibi sanatçıların, çok büyük boyutlu resim ve heykellerinin yer aldığı sergi 1 Temmuz 2022'ye kadar Ada Modern Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. Sergi boyunca ayrıca yönetmen Durmuş Akbulut'un, proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan ‘Leonardo da Vinci belgeselinin gösterimi de yapılacak. Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil'in ‘Mekan Tiyatrosu' konsepti ile çocuklar için özel olarak yazıp, sahneye koyduğu ‘'Da Vinci Bana Dedi ki'' isimli tiyatro oyunu da sahnelenecek. İzleyiciler, Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay'ın yazılarından ve sergilenen yapıtlardan oluşan ‘Leonardo da Vinci'ye Saygı' kitabını da edinebilecek.