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Adalet Bakanı Gül, Aydın'da Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 28 Şubat Cuma günü Aydın’a gelerek Siyaset Akademisi’nin açılış programına katılacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 28 Şubat Cuma günü Aydın'a gelerek Siyaset Akademisi'nin açılış programına katılacak.


AK Parti Genel Merkez AR-GE Birim Başkanlığı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilen, 19. Siyaset Akademisi'nin Aydın'daki açılışı 28 Şubat 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek. Aydın İl Kültür Merkezi'nde saat 19.00'daki açılış programına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katılacak.


AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Siyaset Akademisi açılış programına tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.

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