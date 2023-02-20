Adaletin sesi Kuşadası'nda sanatla birleşti

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda açılan "Adaletin Ötesi" isimli sergi, Türkiye'nin ilk gezici pop-art sergisi olma özelliğini taşıyor. Kuşadası'ndan başlayan serginin yolculuğu 4 büyük kentle sürecek.

Kültür ve sanat alanında pek çok ilki yaşama geçiren Kuşadası Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Toplumun adalet ve milli irade talebini sanatla birleştiren Kuşadası Belediyesi, ‘Adaletin Ötesi' isimli Türkiye'nin ilk gezici pop-art sergisinin açılışını 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü'nde yaptı. Toplumsal yaşamın her alanında adalet sağlanması gerektiğini barındırdığı ironik mesajlarla ortaya koyan eserler katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi.

Serginin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yaklaşık 2 hafta önce büyük bir toplumsal felaketi maalesef ülkece yaşadık ve tüm toplum olarak kendimize şu soruyu sorduk: ‘Bu olan şey, bu kayıplar, bu tablo adil mi?' İşte üzüntümüz, öfkemiz burada daha da katlandı. Adil miydi bu kadar canın yitip gitmesi? Dünya yeniden kurulurken, uzay çağından, kolonilerden, yapay zekadan, teknolojiden bahsetmemiz, bu yarışa hazırlanmamız gerekirken maalesef ülkemizin gerçek durumu bu. Bugün Dünya Sosyal Adalet Günü. Adalet talebinin bu kadar arttığı bir dönemde, bizler de toplumun adalet talebini, güzel sanatları bir araya getirerek bugün burada toplumun hassasiyetlerine vurgu yapan, içeriğinde milli iradenin ve demokrasinin üstünlüğünden çocuk istismarına, çevreden iklim değişikliğine, gelir adaletsizliğinden üstünlerin hukukuna birçok konuda sanat yoluyla toplum hassasiyetini dile getiren, adaletin ötesinde neler olduğunu anlatan bu projeye 20 Şubat Dünya Adalet Günü'nde hep birlikte imza atıyoruz” dedi.

24 Şubat'a kadar Kuşadası'nda

Adaletin Ötesi isimli Türkiye'nin ilk pop-art gezici sergisi, 24 Şubat tarihine kadar İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda görülebilecek. Sergi Kuşadası'nın ardından İzmir Konak, İstanbul Beşiktaş, Ankara Çankaya ve Eskişehir Merkez'de halkla buluşmayı sürdürecek.