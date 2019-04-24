İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adalızade Mezar taşları doktora tezi oldu

Kuşadası Adalızade Mezarlığında bulunan Osmanlı dönemi Mezar Taşları, Bartın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Halim Varol tarafından doktora tezi haline getirildi.


Yaklaşık iki yıldır Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda bulunan 534 tane taş üzerinde çalışmalar yapan ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından da desteklenen doktora çalışması 18 Nisan 2019 tarihinde Gazi Üniversitesinde doktora savunmasına girdi. Halim Varol'un tezi heyet tarafından kabul edilerek, doktor ünvanı almaya hak kazandı. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, “Halim Varol'u tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Kuşadası Adalızade Osmanlı Mezar Taşları Doktora Tezi inşallah en kısa zamanda 1000 sayfayı aşkın bir kitap olarak belediyemizce yayınlanacaktır “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.