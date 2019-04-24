Adalızade Mezar taşları doktora tezi oldu

Yaklaşık iki yıldır Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda bulunan 534 tane taş üzerinde çalışmalar yapan ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından da desteklenen doktora çalışması 18 Nisan 2019 tarihinde Gazi Üniversitesinde doktora savunmasına girdi. Halim Varol'un tezi heyet tarafından kabul edilerek, doktor ünvanı almaya hak kazandı. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, “Halim Varol'u tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Kuşadası Adalızade Osmanlı Mezar Taşları Doktora Tezi inşallah en kısa zamanda 1000 sayfayı aşkın bir kitap olarak belediyemizce yayınlanacaktır “ dedi.