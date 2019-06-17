İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADH Kreş ve Gündüz Bakımevinden yıl sonu sergisi

Aydın Devlet Hastanesi (ADH) Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladıkları yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.


Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim alan minik öğrencilerin bir yıl boyunca yapmış oldukları resim ve el işi etkinlikleri, düzenlenen sergi ile ailelere sunuldu.


ADH Başhekim Vekili Erhan Eken, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Kamil Kayhan ve Uzm. Dr. Metin Öztürk, Hastane Müdürü Gökçehan Kandilli, Müdür Yardımcısı Ömer Çelik, Kreş Müdürü Gamze Mercan Sağoğlu, öğretmenler ve kreş personelinin katılımı ile Vali Recep Yazıcıoğlu Sergi alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışı İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Selma Özcan tarafından yapıldı.


İki gün boyunca ziyaretçilere açık kalan sergide çocuklara ait yüze yakın ürün sergilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.