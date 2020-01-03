ADH Onkoloji Merkezi'nde yılda 650 hasta tedavi görüyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezi'nde yıllık ortalama 650 hasta tedavi görüyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde; 1 Tıbbi Onkolog, 3 Radyasyon Onkoloğu, 4 Nükleer Tıp Uzmanı ve 1 Pratisyen hekim ile Onkoloji hastalarına bütüncül bir yaklaşımla kanserde etkin teşhis, tanı ve tedavi imkanı sunuyoruz.

İlimizde bu özelliği ile Bakanlığımızca özellikli birim olarak tanımlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi olma yetkisine sahip kamu hastanesiyiz. Kemoterapi ünitemizde yıllık ortalama 650 hastaya 4 bin civarında kemoterapi uygulanmaktadır. Ünitemizde 22 yatak özellikli koltuk ve Bakanlığımız standartlarına uygun teknoloji ve donanımda Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi ile hafta içi her gün ihtiyacı olan hastalar tedavilerini almaktadır. Tıbbi Onkoloji polikliniğimizde görev yapan Uz. Dr. Veli SUNAR Ağustos 2019 da göreve başlamıştır. Şu anda günde ortalama 40 hasta ile hafta içi her gün hizmet vermektedir.

Radyasyon Onkolojisi bünyesinde ise yılda ortalama 810 hasta takibi yapılmakta olup, 1 LİNAC cihaz, 1 BT Simülatör, 2 Planlama sistemi mevcuttur. Aydın ilinin yanı sıra çevre illerden de hasta kabulü yapılmaktadır. Genel Cerrahi uzmanlarımız Onkolojik cerrahi kapsamındaki ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirmektedirler. PET-BT cihazının temini ile; kanser teşhisinde hastalarımızın başka merkezlere gönderilmesinin önüne geçilmiştir” denildi.