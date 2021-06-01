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ADH'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Yalçın hasta kabulüne başladı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümü doktoru Op.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümü doktoru Op.Dr. Sercan Savaş Yalçın hasta kabulüne başladı.


2000 yılı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunu olduktan sonra Kırıkkale Devlet Hastanesinde göreve başlayan Op. Dr. Sercan Yavaş, 2011 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi bölümünden uzmanlık eğitimini tamamladı. Daha sonra Van Bölge Hastanesi, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra 2021 Nisan ayında Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne tayin edildi.

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