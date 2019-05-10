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ADH'de 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinlikleri

Aydın Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından klinikler ziyaret edilerek, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinlikleri kapsamında uygulamalı eğitimler verildi.


Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri, hastane çalışanlarına ve hastane kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerine bireysel hijyenin ilk adımı olan el temizliği için doğru yıkama tekniklerini ve doğru yıkama yapılmadığı zaman ellerden temizlenmeyen kalıntıları uygulamalı olarak gösterdi.


Etkinlik kapsamında ayrıca Ocak-Mart 2019 sürveyans döneminde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik katkılarından ve el hijyeni ile ilgili göstermiş olduğu performanslarından dolayı Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'ne teşekkür belgesi takdim edildi.

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