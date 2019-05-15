ADH'de hemşireler ve ebeler unutulmadı

Aydın Devlet Hastanesi'nde Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla birimler ziyaret edilerek ebeler ve hemşirelere çiçek hediye edildi.

Aydın Devlet Hastanesi yönetimi ebe ve hemşireleri unutmadı. Başhekim Vekili Erhan Eken, Başhekim Yardımcıları Metin Öztürk ve Kamil Kayhan ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seviye Taç 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle birimleri ziyaret etti. Ebe ve hemşirelere çiçek hediye eden yöneticiler ebe ve hemşirelerin özel günlerini kutladı. Ebe ve hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli unsurlarından olduğunu kaydeden hastane yöneticileri vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için 7/24 tüm imkanlar ile göreve hazır olduklarını belirttiler.