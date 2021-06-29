ADH'de kanser tedavisinde başarılı sonuçlar elde edildi

Aydın Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ve Genel Cerrahi Kliniği bünyesindeki Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ile Onkolojik Cerrahi Birimleri'nin ileri teknolojiyi kullanarak birlikte çalışmalarının sonucunda, pankreas, özefagus ve mide kanserlerinin erken tanısında ve cerrahi tedavi uygulamalarında başarılı sonuçlar alındı. Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlter Kırmızı ve ekibi pandemi döneminde diğer hasta gruplarına ek olarak pankreas, özefagus ve mide kanserlerinin cerrahi tedavisini uygulamaya devam etti. Pandemi sürecinde Aydın Devlet Hastanesi'nde toplamda 5 özefagus kanseri, 18 mide kanseri ve 6 pankreas kanseri tanılı hastanın cerrahi tedavileri başarı ile gerçekleştirildi. Bu komplike ameliyatların Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor olması, hastaların erken dönemde tanılarının konularak hızlıca tedavi süreçlerinin başlamasına yardımcı olurken, başka merkezlere ulaşım esnasında hastaların tedavilerindeki gecikmelerin de önüne geçildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemiz, gerek donanım gerekse de deneyimli bir ekibe sahip olması açısından, bu tür ileri düzey cerrahi girişimleri güvenle yapabilmektir. Pandemi sürecinin sonlanması ile birlikte bu cerrahi girişimler artarak devam edecektir" denildi.